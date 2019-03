Trinásť svedkov by malo vypovedať v utorok v kauze zabitého Filipínca

Obžalovaný je v tomto prípade Juraj H., ktorý je vo väzbe a prvé hlavné pojednávanie sa začalo koncom januára tohto roku. „OS Bratislava I vytýčil hlavné pojednávanie na 19. marca a 21. marca. Na pojednávanie 19. marca predvolal 13 svedkov a na pojednávanie 21. marca desať svedkov,“ uviedol v pondelok pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Koncom januára dohodu o vine a treste odmietla uzatvoriť prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave aj obžalovaný a jeho obhajca. „Nepopieram skutok, ktorý sa stal, ale nesúhlasím s právnou kvalifikáciou,“ povedal obvinený. Jeho vyhlásenie však súd nemohol prijať. „V ten deň sme mali firemnú akciu. Išiel som teda skôr z práce domov a potom podvečer som išiel na akciu. Vypil som najprv v hoteli niekoľko pív s kolegami a nadriadenými a potom som sa vydal do mesta, že si dám ešte zopár pív,“ povedal v januári Juraj H.

Priznal, že v minulosti navštevoval psychiatričku a bral lieky na upokojenie. Aj to, že okrem pív si dal liek Paretin a pred odchodom na akciu užil dva razy Lexaurin. Potom navštívil v inkriminovaný deň okrem hotela viacero známych pubov a podnikov v centre hlavného mesta. Na otázku prokurátorky KP nevedel presne odpovedať, koľko v ten deň alkoholu vypil, ale bolo to viac ako 20 veľkých pív a desať poldeci vodky. „Na útok si presne nepamätám. Mám mizivé spomienky,“ povedal Juraj H.

„Nechcem sa vyviniť, Henryho som napadol, lebo som si myslel že chce ubližovať ženám, s ktorými bol. Neviem, ako som nato prišiel, jednoducho som to mal v hlave. Na presný konflikt mám útržkovité spomienky. Som slušný pracujúci človek a všetci ma poznajú ako neagresívneho. Hanbím sa za svoje správanie, nechcel som mu ublížiť, nevyhováram sa. Do smrti to budem ľutovať. Mrzí ma to. To, čo sa píše v médiách, že som monštrum a rasista, nie je pravda. Chcem byť spravodlivo odsúdený na základe vykonaných dôkazov,“ vyhlásil vtedy obžalovaný Juraj H.

Juraj H. ďalej priznal, že pri sebe do mesta nosieval boxer. Nikdy ho však údajne v minulosti nepoužil a mal ho ako talizman aj v deň incidentu. Predseda senátu OS Bratislava I po jeho vypočutí hlavné pojednávanie odročil na 19. a 21. marca. Okrem svedkov by v tomto prípade mali vypovedať aj znalci.

Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal 26. mája minulého roka nadránom, približne o 4.45 h, napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Juraj H. okrem iného opakovane kopal poškodeného, keď už ležal na zemi. Filipínec upadol do bezvedomia, došlo ku krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch v nemocnici na následky poranení zomrel.

Polícia obvinila útočníka zo zabitia. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I ho pôvodne zobral do tzv. preventívnej väzby. Dôvodom boli obavy, že by pokračoval v trestnej činnosti.

Náhradu škody si od Juraja H. v prípade uznania viny požadujú zástupca príslušnej zdravotnej poisťovne aj právny zástupca pozostalých. Ten nielen náhradu pohrebných nákladov, cestovných nákladov pozostalých, ale aj ušlú mzdu. Odškodnenie v prípade morálnej ujmy necháva právny zástupca na rozhodnutie OS Bratislava I.