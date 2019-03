Nadmerné ochlpenie: Čo značia chĺpky na rôznych častiach ženského tela

Či už sa nám to páči, alebo nie, všetci máme ochlpenie a ide o prirodzenú súčasť nášho tela, kvôli ktorej by sme sa nemali zbytočne trápiť. Ak však spozorujte, že sa vám objavilo ochlpenie na zvláštnych miestach, alebo sa zmenila ich kvalita, môže to byť znak istého zdravotného problému. Tu je niekoľko dôvodov, prečo dochádza k nadmernému rastu ochlpenia alebo hirsutizmu a kedy je potrebné kvôli tomu navštíviť lekára.

2 typy ochlpenia, ktoré sa nachádza na tele:

Vellus - ide o takzvané “páperie” alebo veľmi tenké chĺpky, ktoré v podstate pokrývajú celé telo, sú tak jemné, že si ich sotva všimnete.

Terminálne vlasy - sú omnoho dlhšie, silnejšie, hrubšie a oveľa tmavšie ako vellus a začnú sa objavovať počas puberty, alebo keď naše telo prechádza vážnymi hormonálnymi zmenami.

6 príčin nadmerného ochlpenia

Genetika

Ak vás trápia tmavšie hustejšie chlpy, skúste si najprv pozrieť fotografie starej mamy. Bez ohľadu na to, čo sme dosiahli pomocou moderných technológií, nedokážeme obísť genetiku.

Etnické pozadie

Štúdia ukázala, že rôzne etnické skupiny majú aj predispozície k rôznej kvalite ochlpenia. Ženy zo stredomorských a blízkovýchodných krajín majú väčšiu pravdepodobnosť nadmerného ochlpenia.

Hormonálna nerovnováha

Náhly rast chlpov môže byť spôsobený nerovnováhou mužských hormónov. Testosterón majú v tele muži aj ženy, no tie ich majú na relatívne nízkej úrovni a v určitom pomere so ženskými hormónmi. Ak sa hladina testosterónu zvýši, vaše telo na to môže reagovať v podobe ochlpenia. K takým istým dôsledkom dochádza aj pri poklese hladiny estrogénu, napríklad pri nástupe menopauzy.

Poruchy nadobličiek

Ak nadobličky nefungujú tak, ako majú môže dochádzať k zmenám v hormonálnej rovnováhe a jedným z príznakov je aj nadmerný rast ochlpenia.

Ďalšie príznaky problémov s nadobličkami:

vysoký krvný tlak

zvýšenie telesnej hmotnosti v hornej časti tela

príliš nízke alebo príliš vysoké hladiny cukru v krvi

bolesti hlavy

svalová slabosť

Syndróm polycystických vaječníkov

Ak vás okrem hirsutizmu trápi aj nepravidelná menštruácia, môže ísť o syndróm polycystických ovárií. Tento stav je spôsobený zväčšenými vaječníkmi, na ktorých sa môžu tvoriť malé cysty. Tento stav si vyžaduje určitú lekársku starostlivosť. Medzi ďalšie príznaky tohto stavu patria:

zmeny nálady

bolesti hlavy

únava

problémy so spánkom

Neobvyklý rast tkaniva

Ak sa hirsutizmus objaví veľmi náhle, napríklad v priebehu niekoľkých mesiacov, mali by ste sa nechať vyšetriť lekárom. Tento dramatický rast vlasov je známkou extrémneho zvýšenia hladiny testosterónu a môže byť výsledkom abnormálneho rastu tkaniva, dokonca aj nádoru, ktorý uvoľňuje mužské hormóny. Nie je to veľmi bežné, ale ak sa zmeny udejú náhle, je dobré navštíviť lekára.