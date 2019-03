Sterling: USA nerokujú o stálej prítomnosti amerických vojakov v SR

Spojené štáty americké sa nesnažia na Slovensku vybudovať americkú vojenskú základňu ani nerokujú o stálej prítomnosti amerických vojakov. Vo videu na sociálnej sieti to zdôraznil americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling v súvislosti s Dohodou o obrannej spolupráci (DCA) medzi Slovenskom a USA. Sterling podľa svojich slov rozumie potrebe diskusie o takejto dohode, je však presvedčený, že diskusia musí byť založená na faktoch.

„Dohoda poskytne právny rámec na to, aby naše krajiny rozšírili spoluprácu v oblasti armády a obrany. Akákoľvek konečná dohoda bude bilaterálna, dohodnutá oboma národmi a schválená demokratickými procesmi v oboch krajinách,“ vysvetlil Sterling. Vyzdvihol tiež, že dohoda umožní USA investovať do slovenskej vojenskej infraštruktúry, čo by prispelo k bezpečnosti Slovenska aj ďalších členov NATO. „Takáto investícia by tiež pravdepodobne viedla k zákazkám pre slovenské firmy a dobrým pracovným miestam pre slovenských pracovníkov,“ myslí si veľvyslanec.

Sterling zároveň pripomenul, že USA majú viacero dohôd o obrannej spolupráci, prípade podobných, po celom svete, vrátane viacerých členských krajín NATO. Dohoda je podľa neho dôležitá pre USA aj pre Slovensko a môže prispieť k posilneniu spoločnej bezpečnosti a prosperity oboch krajín.

Rezort obrany minulý týždeň informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa ministerstva ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentovalo aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR.

Rozhodnutie Ministerstva obrany (MO) SR prekvapilo aj rezort diplomacie, kritizoval ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli. Zároveň opakoval, že sa nemení zahraničnopolitická orientácia Slovenska.

Vo štvrtok(14. 3.) MO SR vysvetlilo, že neodmietlo financie z USA na modernizáciu vojenských letísk. Najprv však podľa neho treba dokončiť rokovania o Dohode o obrannej spolupráci. Tie má podľa slov šéfa rezortu Petra Gajdoša (SNS) v gescii rezort diplomacie, ktorý však zatiaľ neakceptoval pripomienky Gajdošovho rezortu. Preto MO SR oznámilo, že sa na rokovaniach nebude ďalej zúčastňovať, pokiaľ nebudú pripomienky prekonzultované.