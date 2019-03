V električke v Holandsku sa strieľalo

Holandský protiteroristický úrad zvýšil v provincii Utrecht stupeň ohrozenia na najvyšší možný, pričom polícia spustila rozsiahle pátranie po osobe, ktorá v pondelok strieľala v jednej z utrechtských električiek.

V dôsledku pátrania je v mimoriadnej pohotovosti holandská vojenská polícia - a to na letiskách v krajine a v dôležitých budovách, informovala agentúra AP.

„Páchateľ je stále na úteku. Teroristický motív sa nedá vylúčiť,“ uviedol protiteroristický koordinátor Pieter-Jaap Aalbersberg.

Polícia pátra po najmenej jednej osobe, ktorá mohla uniknúť autom. Policajný hovorca Bernhard Jens nevylúčil, že do útoku mohlo byť zapojených viac osôb.

Podľa holandskej tlačovej agentúry ANP si streľba vyžiadala najmenej jednu obeť. APN uviedla, že obeť ležala úplne prikrytá na koľajniciach medzi dvoma vozňami.

Polícia skúma možný „teroristický motív“ tohto útoku. Podľa televíznej stanice Sky News spustil ozbrojenec streľbu v električke a potom ušiel.

Holandský premiér Mark Rutte označil situáciu za „veľmi znepokojivú“ a zrušil svoje každotýždňové koaličné rokovania.

Miestne médiá informovali, že na miesto prišla protiteroristická polícia a v akcii bolo aj niekoľko záchranárskych vrtuľníkov. Nie je známe, koľkých odviezli do nemocníc. K streľbe došlo na námestí mimo centra mesta. Električkovú dopravu v oblasti pozastavili a okolie uzatvorili. Polícia požiadala obyvateľov, aby sa tejto oblasti vyhýbali a školy by mali uzamknúť svoje vchody.

Jeden zo svedkov povedal pre RTV Utrecht, že počul niekoľko výstrelov a videl na zemi ležiacu ženu kričiacu: „Nič som nespravila.“

Policajný hovorca Joost Lanshage po útoku informoval, že „v električke padlo niekoľko výstrelov a niekoľko osôb utrpelo zranenia“. Polícia zatiaľ nikoho nezatkla a páchateľa chce „čo najskôr“ dolapiť.

#BREAKING UPDATE: Dutch media are now reporting that two gunmen are on the run following shooting in central #Utrecht, the #Netherlands. Reports of ‘many injured’.

Reports of heavily armed police officers in major Dutch cities. pic.twitter.com/IQqHnPFAHc