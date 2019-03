Neúspešní kandidáti ďakujú voličom, odporúčania zatiaľ nedávajú

„Úprimne ďakujem za každý jeden hlas. Viedli sme dôstojnú a férovú kampaň, v ktorej nezištne pracovali stovky dobrovoľníkov. Ukázali sme, že takýto zápas sa dá viesť aj skromne a efektívne. Škoda, že nás nebolo viac, ale raz bude,“ odkázal Eduard Chmelár, ktorý podľa neoficiálnych predbežných výsledkov získal 2,8 percenta hlasov.

Róbert Švec (0,3 percenta) tvrdí, že spolu s kolegami zviedol statočný zápas. „Urobili sme všetko, čo bolo v našich terajších možnostiach a chcem sa veľmi pekne poďakovať mojim spolupracovníkom za ich nasadenie a prácu. Ďakujem aj vám za každý jeden hlas, veľmi si to vážim. Zároveň vás chcem opätovne ubezpečiť, že budem aj naďalej slúžiť nášmu národu a štátu, bez ohľadu na pozíciu alebo funkciu. Boh vám žehnaj, Boh žehnaj našej otčine,“ odkázal.

Za podporu ďakuje aj Juraj Zábojník (0,3 percenta). „Chvíle, ktoré som s vami prežil pri mojich výjazdoch po Slovensku v rámci predvolebnej kampane, boli pre mňa nezabudnuteľné, nesmierne ma obohatili a ja vám za to úprimne ďakujem. Želám vám a vašim blízkym príbuzným predovšetkým pevné zdravie a vnútornú silu prekonávať v budúcnosti všetky prekážky vášho každodenného života. Nech sa vám darí a ste šťastní. Srdečná vďaka za všetko, čo ste pre mňa urobili, veľmi si to vážim a nikdy vám to nezabudnem,“ dodal.