Čaputová je rada, že v 2. kole prezidentských volieb nebude extrém

"Chcem pogratulovať pánovi Šefčovičovi k postupu do druhého kola. Som rada, že obidvaja nebudeme musieť čeliť extrému," povedala po tom, čo z predbežných neoficiálnych výsledkov vyplýva, že ju volilo vyše 40 percent voličov, Šefčoviča necelých 19.

Čaputová poďakovala všetkým voličom, ktorí ju posunuli v prezidentských voľbách do druhého kola, a to nielen v slovenčine, ale aj v jazyku menšín. Ďakuje aj rodine a spolupracovníkom. „Uchádzala som sa o hlasy všetkých voličov, preto sa chcem všetkým poďakovať. Budem sa snažiť nesklamať,“ povedala Čaputová.

Svoj výsledok vo voľbách vníma „ako veľké volanie po zmene, slušnosti a spravodlivosti“. Náskok pred Šefčovičom je podľa nej povzbudivý. Čaputová si želá férovú kampaň pred druhým kolom volieb. Mieni sa uchádzať o dôveru voličov aj protikandidátov. „Budem sa o ňu uchádzať najmä cez komunikovanie možno toho, čo nás môže spájať. To sú hodnoty, vnímanie problémov na Slovensku, a pokúsim sa ich presvedčiť o tom, kadiaľ môže cesta viesť von. Myslím si, že môže viesť cez spoluprácu a slušnosť,“ doplnila.

So Šefčovičom sa podľa jej slov rozchádzajú v kritickom pohľade na aktuálnu situáciu na Slovensku. „Najmä v oblasti vyvodzovania zodpovednosti, korupcie, zneužívania moci a férovosti. U neho vidím len to B, len pohľad do budúcnosti, nie veľmi ochotu baviť sa o prítomnosti alebo minulosti, ktorá ešte nie je doriešená,“ povedala Čaputová. Podľa nej sa treba pozrieť na realitu bez ružových okuliarov.