Harabin: Idem vyhrať ďalšie voľby

Uviedol to na brífingu po zverejnení výsledkov sobotňajších (16. 3.) prezidentských volieb, v ktorých napokon obsadil tretie miesto. „To znamená, že idem vyhrať nasledujúce voľby, minimálne prezidentské, ja nikdy nejdem prehrať. Pozrite sa, pán Kotleba posunul pána Šefčoviča do druhého kola, čiže posunul v podstate zánik rodiny, posunul islamizáciu slovenskej kresťanskej rodiny, základne a cudzie vojská na území Slovenska, v podstate zánik štátu,“ povedal okrem iného Harabin.

„Ja idem vyhrať ďalšie voľby a to je prvý krok. Neurobil som chybu, veď mám 301.000 hlasov. Sám so svojou rodinou som získal 15 percent hlasov, veď to je úžasný úspech. Ja ďakujem všetkým voličom a tým, ktorí si skutočne uvedomujú, o čo sa hrá na Slovensku,“ dodal Harabin.

Po sčítaní takmer všetkých okrskových zápisníc je víťazkou prvého kola prezidentských volieb Zuzana Čaputová. Do druhého kola pôjde s Marošom Šefčovičom. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

Čaputová v prvom kole získala 40,53 % hlasov, Šefčovič dostal od voličov 18,66 % hlasov. Volebná účasť dosiahla 48,71 %.

Do druhého kola sa nedostal Štefan Harabin, ktorý vo voľbách získal 14,34 % hlasov, za ním nasleduje Marian Kotleba, ktorý získal 10,4 % hlasov.