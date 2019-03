Harabin: Mojich nominantov nepúšťajú do volebných komisií

„Ja nekomentujem výsledky v polčase alebo v tretine zápasu. Nemám na to dôvod. Akurát mám informácie z volebných komisií, že nepúšťajú mojich nominantov do volebných komisií sčítavať hlasy. Zamykajú dvere, teda ide o jasnú manipuláciu. Ja si nič nemyslím, ja len hovorím, čo mi hlásia nominanti v okrskových volebných komisiách,“ uviedol po polnoci na krátkom brífingu Harabin.

„Hovorím, že v štáte treba urobiť poriadok a nastoliť právo. Možnože sa niektorí toho boja a už aj v okrskových komisiách robia neprávo – to je všetko, čo mám na to povedať. Veď to je niečo nenormálne,“ zdôraznil sudca Najvyššieho súdu SR.

Na otázku, či podá sťažnosť na Ústavný súd SR na priebeh týchto volieb, Harabin povedal, že „pokiaľ sa neuplatňuje právo, tak sa musí na to reagovať“.