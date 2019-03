Bugár: Výsledky volieb ukazujú, že nálada v spoločnosti je za zmenu

Predvolebné prieskumy verejnej mienky podľa Bugára ukazovali jednoznačne tých, ktorí sa môžu dostať do druhého kola volieb. „Dokonca favorizovali kandidátku Zuzanu Čaputovú. Pritom hrozil postup aj extrémistického kandidáta. Medzi druhým a tretím miestom podľa prieskumov verejnej mienky bol rozdiel dosť malý. Práve preto si myslíme, že aj časť našich voličov radšej hlasovala za favorizovanú kandidátku Čaputovú, aby sa do druhého kola volieb nedostal extrémistický kandidát,“ skonštatoval Bugár.

Predstavitelia strany Most-Híd sa chcú preto s Čaputovou stretnúť a rokovať. Na otázku, či tým jasne odmietajú podporu kandidátovi Marošovi Šefčovičovi v druhom kole volieb, Bugár odpovedal, že „nič vylúčené nie je“.

Šéf Mosta-Híd tvrdí, že robili všetko pre to, aby dosiahol dobrý výsledok v prezidentských voľbách. „Možno keby som bol zdravší, bol by som aktívnejší. Som však pred operáciou,“ priznal. To, že neuspel, podľa neho nemá súvis s budúcoročnými parlamentnými voľbami. „To nemôžete porovnávať,“ vyhlásil. Výsledky prezidentských volieb však budú v strane analyzovať.

Bugár strávil volebnú noc v centrále svojej strany Most-Híd v Bratislave. Podporiť ho prišli aj minister spravodlivosti Gábor Gál, poslankyňa Národnej rady (NR) SR Katarína Cséfalvayová, minister životného prostredia László Sólymos, minister dopravy Árpád Érsek či podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar.

Gál povedal, že prvé kolo prezidentských volieb bolo o osobnostiach a o tom, že karty zamiešali tí najsilnejší kandidáti. Hrnčiar skonštatoval, že sa ukázalo priklonenie voličov k dvom najsilnejším kandidátom, ktorí vychádzali z prieskumov verejnej mienky. „Možno aj preto, aby zabránili dostať sa do druhého kola volieb niekomu z extrémistických kandidátov. Stavili na istotu,“ podotkol. Nemyslí si však, že by výsledok Bugára vo voľbách mal súvis s úspechom strany Most-Híd v budúcoročných parlamentných voľbách. „Toto sú úplne iné voľby a budeme to musieť vyhodnotiť,“ skonštatoval Hrnčiar.