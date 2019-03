Čaputová verí v dobrý výsledok, v druhom kole by chcela Šefčoviča

Prišli aj niektorí predstavitelia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko, Spolu či Robert Mistrík, ktorý sa pred prvým kolom volieb vzdal v prospech Čaputovej.

„Som plná očakávaní a verím v dobrý výsledok,“ povedala pri príchode Čaputová. Nevie odhadnúť, či jej výsledok môže byť na víťazstvo. „Sama som zvedavá na výsledok, dúfam, že to je na postup do druhého kola,“ uviedla.

Ak by sa do druhého kola dostala, chcela by sa tam stretnúť s Marošom Šefčovičom. „Pre Slovensko by bolo lepšie, ak by postúpil kandidát, ktorý nepredstavuje extrémne názory, a to je pán Šefčovič,“ doplnila.

Mistrík verí v Čaputovej víťazstvo. „Verím, že to bude víťazstvo a že pohneme túto krajinu trošku dopredu. Myslím si, že to bude veľký deň pre Slovensko,“ poznamenal.