Priebeh volieb je pokojný, štátna komisia prijala takmer 30 podnetov

Podnetov je podľa šéfa komisie menej ako v minulosti. „Pokiaľ sa pamätám na komunálne voľby, tak to číslo bolo pomaly o jednu nulu vyššie,“ priblížil s tým, že občania tiež využívajú infolinku určenú na oboznamovanie voličov.

Za veľmi závažný podnet označil ten, ktorý sa týka celoštátneho denníka. „Nejdem rozoberať obsah podnetu, ale už len to, že sa to týka média s takýmto dosahom, ho robí závažným,“ uviedol, pričom dodal, že podnetom by sa malo zaoberať ministerstvo kultúry.

Ďalšie podnety sa týkajú napríklad podozrenia z protizákonného vedenia volebnej kampane, ide tiež o podnety, v ktorých sa voliči sťažujú na nesprávne umiestnenie volebných komisií. „Ale ani v jednom prípade nešlo o nejaké závažné porušenie zákona o volebnej kampani alebo volebného zákona,“ uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová

Členovia štátnej komisie boli podľa Báránya aj v teréne, kde monitorovali voľby. „Navštívili tri alebo štyri okrskové komisie v Petržalke, ktoré majú relatívne väčší počet voličov, zatiaľ voľby prebiehajú relatívne pokojne aj v týchto komisiách,“ uzavrel.