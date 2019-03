Je príjemné, keď Česi závidia prezidenta, hovorí Slovenka žijúca v Prahe

Do Bratislavy pricestovala tento víkend najmä pre prezidentské voľby. Pobyt v hlavnom meste zároveň spojila so stretnutím s rodinou a priateľmi, ktorých roky nevidela.

„Bola by som veľmi rada, keby sme mali niekoho, koho nám budú Česi opäť závidieť. Bývam v Prahe, a teraz, keď máme Andreja Kisku, tak nám ho fakt závidia. A je to veľmi príjemný pocit,“ uviedla pre TASR pani Eva. Podľa nej by mal mať vystupovanie na úrovni a mal by tiež dodržiavať minimálne základné pravidlá slušného správania.

Ísť voliť je podľa nej totiž veľmi dôležité. „Ako krajina sme ako keby na hranici a rada by som prispela aj svojou trochou. Jeden hlas možno nič nezmení, ale keď si to povie zasa veľa ľudí,...Pre mňa je to dôležité,“ poznamenala. Za škodu však považuje, že sa voliť nedá aj zo zahraničia. „Poznám veľa ľudí, ktorí nemohli prísť, lebo je to pre nich ďaleko a finančne náročné. Veľa ich žije aj v Prahe,“ doplnila pani Eva s tým, že rozhodne príde aj prípadné druhé kolo volieb.

Hlasovací preukaz si vybavil aj 66-ročný Ján z Liptova, ktorý je momentálne v Bratislave u rodiny. Podľa neho netreba pochybovať o tom, či je dôležité ísť voliť a využiť svoje ústavné právo. „Prezident by mal byť najmä autentický vo vyjadreniach, s jasným hodnotovým rebríčkom a v dnešnej situácii najmä so zmyslom pre toleranciu,“ opísal svoju predstavu hlavy štátu. Jeho manželka, 63-ročná Mária, doplnila, že prezident by mal byť zároveň čestný, morálny, zásadový a ľudský, mal by pracovať v prospech všetkých ľudí.