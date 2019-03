Premiéra vyrušil taký veľký počet kandidátov, treba mať viac rešpektu

„Veľmi si želám, aby sa na voľbách zúčastnilo čo najviac voličov, pretože to je dôkaz toho, že ľudia majú záujem o veci verejné, a to je správne. Pevne verím, že si dobre vyberú a ak nebudeme mať víťaza hneď v prvom kole, že si do druhého vyberú dvoch zodpovedných kandidátov alebo kandidátky, ktorí sa o dva týždne pobijú o prezidentský palác,“ povedal Pellegrini.

V tejto súvislosti zdôraznil, že pred funkciou prezidenta SR by sme mali mať väčší rešpekt.

„Mňa vyrušil taký veľký počet kandidátov — 13, pretože to dáva signál, ako keby si mnohí ľudia mysleli, že môžu byť prezidentom. Pred touto funkciou by sme mali mať väčší rešpekt,“ uviedol premiér.

Nechcel odhadovať, aká bude volebná účasť v prezidentských voľbách, ale „každé voľby, v ktorých dosahujeme vysoké percento, svedčia o vyspelosti Slovenska“.

„Pre každého budúceho prezidenta by bolo najlepšie, aby mal najsilnejší mandát a získal hlasy od čo najväčšieho množstva ľudí,“ dodal Pellegrini.