Čaputová: Som v očakávaní, nechám sa prekvapiť

„Tie posledné predvolebné prieskumy verejnej mienky boli už pomerné dávno. Nemám aktuálne čísla ani z našich interných prieskumov, takže som veľmi zvedavá, aký bude napokon výsledok,“ povedala.

Verí, že za posledné týždne nenastal zásadný prelom aj pre silnú antikampaň. „Ja sa nechám prekvapiť,“ podotkla s tým, že je zvedavá, ako uspeje aj v meste Pezinok, kde býva. Priznáva totiž, že tu má vyššiu mieru poznateľnosti ako v iných mestách na Slovensku. „Viem však, že aj iní kandidáti majú v tomto meste svojich fanúšikov. Som zvedavá, ako sa mi podarilo Pezinok osloviť,“ uviedla.

Ako tvrdí, bude plne rešpektovať, ako sa voliči rozhodnú. Sklamaním by pre ňu bolo, ak by sa do druhého kola volieb dostali predstavitelia extrémizmu. Slovensko podľa nej totiž stojí na križovatke z hľadiska budovania dôvery voči verejnosti či zahraničnopolitickej orientácie. Volebný deň strávi so svojimi dcérami a partnerom doma a postupne sa budú chystať na volebnú noc, ktorá bude v Bratislave.