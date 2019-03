Na bratislavskom gymnáziu odvolil kandidát na prezidenta Harabin

„Ja som každý futbalový a stolnotenisový zápas išiel vyhrať. Nikdy som s nikým nekupčil a nepripúšťal som inú alternatívu,“ uviedol Harabin. Dnešný deň chce podľa svojho vyjadrenia stráviť na roli. „Idem na roľu, zapálim si oheň a budem sa pozerať do ohňa. A budem čítať,“ dodal.

Volebné miestnosti v prvom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Volebné právo má vyše 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí. Na to, aby bol prezident zvolený už v prvom kole, by musel jeden z kandidátov získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov. Pokiaľ sa tak nestane, bude sa konať druhé kolo. Plánované je na 30. marca.