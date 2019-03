Schuster: Parlamentná voľba prezidenta SR by bol krok späť

Odvolil vo volebnej miestnosti v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF). Sprevádzali ho dcéra, syn a ochrankár.

„Ja nemôžem vynechať voľby, to je taká sila zvyku v rodine, vidíte, chodíme spolu, tak už to dodržíme do smrti. Kým sa dá, treba ísť príkladom, pokiaľ vás choroba nepremôže,“ povedal Schuster novinárom. Exprezident, ktorý v januári oslávil 85 rokov, sa vo februári podrobil operácii srdca a bol dvakrát hospitalizovaný.

Priamu voľbu hlavy štátu vníma ako výdobytok demokracie, ktorú by si mali ľudia vážiť. „Počúvam aj hlasy, že sa treba vrátiť k parlamentnej voľbe, to by bol krok späť od demokracie,“ uviedol.

Ľudia by tak podľa neho mali ísť k voľbám a vyjadriť svoj postoj. „Kto chodí voliť, má právo sa vyjadrovať, kto nechodí, tak potom nadáva, prečo je ten a nie tamten. Keď hlasujem, tak aj keď nevyhrám, mám pocit, že som ten hlas dal tomu, komu som chcel,“ vysvetlil.

Ťažký výber pri kandidátoch podľa svojich slov nemal, pričom vychádzal zo svojich skúseností. „Sledoval som jednotlivých kandidátov, vypočul som si ich a teraz už mi je to jasné,“ povedal pred vstupom do volebnej miestnosti.

Kandidáti pochádzajú z rôznych prostredí a ťažko podľa neho predpisovať, akí by mali byť. Niekto má výhodu, že nie je politicky zaťažený, musí sa však mnohé veci učiť, on sám ako svoju výhodu vnímal, že ovládal protokol a mal politické skúsenosti.

Podľa Schustera dozrel už čas na zmenu volebného zákona v prospech volebných obvodov, aby ľudia aj v parlamentných voľbách volili konkrétnych poslancov a nie politické strany.