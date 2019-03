Video: Mladíci provokovali pár v podchode. Dostali peknú príučku

Mnohí ľudia sa boja chodiť podchodchodmi, pretože sa v nich často zdržujú ľudia s nekalými úmyslami a dochádza tam často ku krádežiam a útokom. K podobnému incidentu došlo aj na týchto záberoch z bezpečnostnej kamery v Londýne, ktorá zachytila dvoch mladíkov opierajúcich sa o stenu.

Keď okolo nich prešiel mladý pár, jedného z mužov to bezdôvodne vyprovokovalo k tomu, aby do ženy hodil kamienok. Kým pár zjavne nemá záujem sa s mladíkmi zapodievať a po menšom zastavení odchádza, provokatér sa ďalej púšťa do oboch slovne. Priateľ mladej ženy preto päsťou vrazí mužovi do tváre a jednu uštedrí aj jeho kamarátovi. Zábery však na sociálnych sieťach rozprúdili debatu, pričom niektorí spochybňujú ich pravosť.

Video: Za provokáciu dostal KO