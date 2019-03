Muž dostal infekciu mozgu po použití vatovej tyčinky, lekári dvíhajú varovný prst

Neklamný príznak anémie, ktorý si môžete všimnúť v ústach

VČERA - 19:17 Zdravie

Nedostatok vitamínu B12 sa často spája so vznikom anémie. Signalizuje ho únava a bodavá bolesť v rôznych častiach tela, no pri diagnostike sa treba pozrieť aj do úst.