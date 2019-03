Slovenská novinárka: Život v Aucklande ide ďalej, išlo o ojedinelý útok

Tak situáciu niekoľko hodín po teroristickom útoku v krajine opísala slovenská novinárka Boba Markovič Baluchová, ktorá tam žije so svojou rodinou. Verí, že šlo o prvý a posledný takýto útok na Novom Zélande. Považuje ho za tolerantnú krajinu, kde sa človek nemusí báť vyznávať svoju vieru.

„Christchurch je menšie univerzitné mesto, kde sa to asi vníma inak, ale v Aucklande beží život akoby bez prestania. Je tu veľa turistov oslavujúcich začiatok víkendu. Keby som o tej tragédii nečítala na internete, v meste by mi to nič nepripomenulo, čo ma trochu zaráža. Očakávala by som nejaké národné trúchlenie, stíšenie sa, ide totiž o bezpečnostnú otázku do budúcna pre celú krajinu,“ povedala pre TASR Boba Markovič Baluchová. Pripomenula, že pri útoku zahynuli Novozélanďania, nie migranti.

Zrušili sa však podľa jej slov športové podujatia. Napríklad sobotný (16. 3.) kriketový zápas medzi novozélandským a bangladéšskym tímom. „Bangladéšsky tím bol dokonca blízko miesta streľby, našťastie, vyviazol bez ujmy. Bývalý kapitán All Blacks rugby tímu mal zase deti v meste Christchurch na školách a zažil pri ich vyzdvihovaní uzavretie škôl až do odvolania,“ priblížila. Na staniciach a letiskách bude zase v rámci bezpečnostných opatrení viac policajtov.

Tlačovú konferenciu premiérky Jacindy Ardernovej vysielali naživo televízie aj denníky na internete. „Bola veľmi emotívna,“ zhodnotila Markovič Baluchová. Sústrasť podľa jej slov na sociálnych sieťach vyjadrujú celebrity, športové kluby či mimovládne organizácie. Objavujú sa tiež ponuky na podporu moslimskej komunity. Ozrejmila tiež, že ľudia aj médiá odmietajú šíriť manifest, ktorý spísal útočník, rovnako aj video, ktoré natočil.

Pietne stretnutia na námestiach na pamiatku obetí sa podľa jej slov zatiaľ nekonajú. Plánujú sa na budúci týždeň v piatok (22. 3.), a to na viacerých miestach.

Paľba v Christchurchi sa začala približne o 13.45 h miestneho času (2.45 h SEČ). Pri útokoch zahynulo najmenej 49 ľudí a viac než 20 ďalších osôb utrpelo zranenia. Polícia zároveň objavila dve podomácky zhotovené výbušné zariadenia v automobiloch zaparkovaných pred mešitami. Zadržaní boli štyria podozriví.