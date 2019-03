Ibrahim Maiga ide do eurovolieb ako líder Priamej demokracie

Spevák a herec Ibrahim Maiga vstupuje do politiky. V májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) povedie kandidátku mimoparlamentnej strany Priama demokracia (PD). Oznámil to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že sa stáva aj členom tejto strany.

„Som v nezvyčajnej polohe, ktorú ľudia neočakávali. Chvíľu mi trvalo, kým som sa rozhodol, že do toho pôjdem. Som nešťastný z toho, čo sa tu deje. Dúfam, že budem mať to šťastie a Slováci si ma vo voľbách vyberú," povedal Maiga. Pozvanie do PD prijal aj preto, lebo nemá žiadne kauzy a stotožňuje sa s jej myšlienkami. Dvojkou na kandidátke PD bude stavebný manažér a ekonóm Alojz Hančin, trojkou právnička Otília Hamacková a štvorkou revízny technik Miroslav Sečáni. Viac kandidátov PD nestavia. Nechce totiž vytvárať ilúzie, že jedna politická strana by mala šancu získať v eurovoľbách viac mandátov. „Postavili sme kvalitu, nie kvantitu. Gesto postaviť 14 kandidátov prenecháme pre ostatné politické strany, ktoré radi svojim voličom ponúkajú ilúzie," tvrdí predseda Priamej demokracie Marek Géci. PD je zástancom EÚ, ale ako funkčného projektu. „Odmietame diktát Nemecka či Francúzska. Na pôde Európskeho parlamentu chceme otvoriť témy gender ideológie či postoj k Rusku. Presadzujeme neutralitu a dobré vzťahy s každým tak, ako to dokáže urobiť Rakúšan a Švajčiar," vyhlásil Géci. Na margo Maigu šéf PD poznamenal, že sa s ním pozná 15 rokov. „Je to morálny, čistý, sčítaný a nepoškvrnený človek," podotkol. Vnútropolitickou prioritou strany je zaviesť do nášho politického systému funkčné referendum, ako majú napríklad vo Švajčiarsku. Ľudia by mali možnosť rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré ich trápia. PD cez takéto referendum ponúka aj odvolateľnosť politikov. V posledných voľbách do NR SR v roku 2016 získala strana ešte pod bývalým vedením 0,13 percenta hlasov. Do EP sa chce PD prebojovať po prvý raz.