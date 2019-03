Odsúdený Bašternák zatiaľ vo väzení nie je. Skrýva sa pred spravodlivosťou?

V piatok mal byť zo súdu na Obvodné oddelenie Policajného zboru Staré mesto doručený príkaz na dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody. Súd vydal príkaz už vo štvrtok.

Bašternák by si mal trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Môže však požiadať o mesačný odklad nástupu do väzenia, či po dvoch tretinách vykonania trestu o podmienečné prepustenie.

Dokonca môže požiadať o podmienečné prepustenie už po odpykaní polovice trestu, kedy by po rozhodnutí súdu a odporučení riaditeľa ústavu a splnení ďalších podmienok nasledovala obligatórne nariadená kontrola technickými prostriedkami.

„Len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest odňatia slobody, stalo vykonateľným, predseda senátu príslušného súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu ihneď vydá príkaz na zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody a zároveň nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody, ak je vo väzbe alebo mu bol uložený trest odňatia slobody prevyšujúci dva roky alebo je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol výkonu trestu. Ak niet obavy, že odsúdený, ktorý je na slobode, ujde, alebo sa bude skrývať, môže mu predseda senátu na nastúpenie do výkonu trestu poskytnúť primeranú lehotu, aby si mohol obstarať svoje záležitosti. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac odo dňa, keď takéto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,“ uvádza sa v Trestnom poriadku.

Vo štvrtok si Bašternák verdikt KS v Bratislave nevypočul, keďže sa na verejné zasadnutie nedostavil. Zastupoval ho v neprítomnosti jeho obhajca Peter Filip, ktorý uviedol, že jeho klient nie je v zahraničí, ale na Slovensku v Bratislave a je vyrozumený s tým, že mu neostáva nič iné, ako nastúpiť do väzenia.