Britskí poslanci odhlasovali návrh na odklad brexitu

Za návrh hlasovalo 412 poslancov, proti ich bolo 202.

Poslanci predtým neodhlasovali dodatok požadujúci odklad brexitu bez udania termínu, ktorý by snemovni umožnil hlasovať o viacerých možnostiach riešenia procesu odchodu Británie z EÚ. Za návrh hlasovalo 312 poslancov, proti ich bolo 314. Návrh by znamenal, že hlavné slovo pri utváraní podoby brexitu by mal parlament.

Poslanci odmietli aj dodatok požadujúci hlasovanie o možných riešeniach brexitu v parlamente maximálne do 30. júna. Proti bolo 314 poslancov, za ich hlasovalo 311.

Dolná snemovňa tiež odmietla dodatok z dielne opozičnej Labouristickej strany požadujúci odklad brexitu s cieľom nájsť riešenie, na ktorom by sa zhodla väčšina poslancov. Za návrh hlasovalo 302 poslancov, proti ich bolo 318.