Neklamný príznak anémie, ktorý si môžete všimnúť v ústach

DNES - 19:17

Nedostatok vitamínu B12 sa často spája so vznikom anémie. Signalizuje ho únava a bodavá bolesť v rôznych častiach tela, no pri diagnostike sa treba pozrieť aj do úst.

Vitamín B12 je zodpovedný za produkciu červených krviniek a ochranu zdravia nervovej sústavy. Pri nedostatku vitamínu B12 klesá počet červených krviniek v tele, a organizmus tak nie je dostatočne zásobený kyslíkom. Nedostatok vitamínu B12 môže spôsobiť abnormálny rast červených krviniek, čoho následkom je ďalšie znemožnenie prenosu kyslíka po tele. Pojmom anémia označujeme nedostatok červených krviniek v tele alebo nízku úroveň hemoglobínu v červených krvinkách. Tento pojem sa najčastejšie skloňuje pri nedostatku vitamínu B12. Vitamín B12: Aké sú príznaky jeho nedostatku a prečo je tak dôležitý? Absenciu vitamínu B12 v tele pripomínajú viaceré príznaky, ale o jednom z nich sa tak často nehovorí. Konkrétne ide o pľuzgieriky v ústach. S drobnými vredmi v ústach sa stretávame všetci, a väčšinou samostatne zmiznú po niekoľkých dňoch. Ak ich ale sprevádzajú aj iné príznaky, môže ísť práve o nedostatok vitamínu B12. Medzi ďalšie sprievodné príznaky nedostatku vitamínu B12 radíme napríklad slabosť v svaloch, žltkasté sfarbenie pokožky, rozmazané videnie a problémy s pamäťou. Vyskytnúť sa môže aj dýchavičnosť, slabosť, bolesť hlavy, nechutenstvo, pokles hmotnosti a prudké búšenie srdca. Anémia spôsobená nedostatkom vitamínu B12 v organizme by sa mala liečiť čo najskôr. Niektoré počiatočné príznaky je totiž po dlhšej dobe ťažké zvrátiť. Väčšina z nich sa však dá zmierniť liečbou. Ste stále unavení? Tu je 8 potravín bohatých na vitamín B, ktoré by ste mali jesť V prípade, že ste dlhodobo ignorovali nedostatok vitamínu B12, liečba sa môže skomplikovať. Medzi najčastejšie komplikácie liečby anémie patria problémy so zrakom, strata pamäte, fyzická nekoordinovanosť a porucha častí nervovej sústavy. Nedostatok vitamínu B12 môže dokonca viesť k dočasnej neplodnosti, a v niektorých prípadoch môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny žalúdka. Najčastejším dôvodom nedostatku vitamínu B12 v organizme je neschopnosť žalúdka absorbovať ho zo stravy. Ďalšou príčinou môže byť to, že ho sami neprijímate dostatok – na zlepšenie tohto stavu postačuje zmena stravovacích návykov. Vitamín B12 možno nájsť v mäse, rybách, mliečnych produktoch, vajciach, sójových produktoch a niektorých cereáliách.