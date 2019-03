Tusk chce navrhnúť lídrom EÚ, aby zvážili dlhodobý odklad odchodu Británie

Tusk prostredníctvom odkazu na Twitteri upozornil, že chce využiť príležitosť, ktorou je budúcotýždňový summit EÚ (21.-22.3.), a dovtedy chce zaslať do metropol všetkých členských krajín svoj návrh, v ktorom ich vyzve, aby zvážili možnosť dlhodobého odkladu termínu brexitu. To všetko za predpokladu, že britská strana bude považovať za potrebné prehodnotiť svoju stratégiu o brexite a vybudovať potrebný konsenzus ohľadom tejto otázky.

Nadchádzajúce rokovania premiérov a prezidentov v Bruseli považuje Tusk za vhodný priestor na konzultácie na najvyššej úrovni.

Očakáva sa, že najvyšší predstavitelia 27 členských krajín EÚ na summite prijmú akýkoľvek návrh z Londýna na odklad termínu brexitu - ak teda britská vláda prednesie túto žiadosť. To by mali naznačiť už výsledky štvrtkového hlasovania poslancov Dolnej snemovne, ktorí sa majú vyjadriť k odklade brexitu do 30. júna.

Dlhodobejší odklad odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ predpokladá, že Briti by sa museli zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu (23.-26.5.) a ako plnoprávny člen EÚ spolupodieľať na tvorbe budúceho sedemročného rozpočtu vrátane plnenia jeho záväzkov na strane výdavkov a pohľadávok.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem