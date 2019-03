Peter Nagy oslávi životné jubileum koncertným turné

V programe je 11 zastávok, od Košíc po Prahu. Prvou bude 2. októbra Nitra, ďalšími Košice (9. 10.), Žilina (10. 10.), Bratislava (15. 10.), Otrokovice (16. 10.), České Budějovice (22. 10.), Teplice (23. 10.), Olomouc (24. 10.), Ostrava (28. 10.), Brno (29. 10.) a Praha (31. 10.). TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

Peter Nagy je značka, ktorá úspešne funguje na hudobnej scéne už 35 rokov. Nestarnúci profesor Indigo patrí medzi najúspešnejších spevákov slovenskej populárnej hudby.

„Hovorí sa, že vek je iba číslo, ale ja nevnímam ani to číslo. Nemám na takéto veci čas. Mám rozrobených niekoľko projektov s rôznymi umelcami. S kapelou už sme začali pripravovať narodeninový koncertný program, tak aby sme fanúšikom zahrali hity aj moje gitarové balady. Je to pre mňa ťažká úloha zostaviť playlist,“ hovorí spevák.

„Za tie roky som napísal takmer 200 piesní, ale zahrať na každom jubilejnom koncerte môžeme iba zlomok. Aj keď koncert bude mať okolo dvoch hodín, chcem, aby mal spád. Preto zahráme, samozrejme, najznámejšie piesne, ale aj moje srdcovky. To je väčšinou iná strana mojej tvorby. Okrem toho pracujeme stále na nových webstránkach vytvorených špeciálne k môjmu výročiu na scéne. Fakty, rozhovory a najmä podrobná diskografia,“ konštatuje Peter Nagy.

Petra Nagya bude na turné sprevádzať skupina Indigo a dve vokalistky. „Mám šťastie na skvelých muzikantov. Už od roku 2001 hrá so mnou Mišo Kovalčík, gitarista s rockovým cítením. Takisto ako klávesák Marek Mečiar, už to ťaháme spolu 19. rok, ale v puberte ešte nie sme. Našu kapelu vždy vylepší niekto o generáciu mladší, ako basgitarista Luboš Ďurech alebo náš nový bubeník Jozef Gorel, čerstvý tridsiatnik. Je to podstatné mať vedľa seba nielen dobrých muzikantov, ale aj ľudí, s ktorými je veselo,“ dodal Nagy.

Legendárny spevák a hitmaker má na konte 16 albumov, z ktorých sa doteraz predalo viac ako dva milióny nosičov. Za sebou má nespočetné množstvo koncertov a festivalov nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v Európe, USA a Austrálii. „Moji fanúšikovia vnímajú texty a zmysel mojich piesní, nielen hitové slogany. Presvedčil som sa o tom znova na dvoch turné Piánko, kde som spieval väčšinou nehitové baladické piesne. Z mojich fanúšikov mám radosť, čítam ich komentáre na sociálnych sieťach. Je to pekné, keď máte vyzreté publikum, ktoré vníma moju tvorbu. Ľudia, ktorí ma berú ako človeka a nie ako idol,“ dopĺňa spevák.