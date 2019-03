Svetový deň spánku sa uskutoční na motto: Zdravý spánok, zdravé starnutie

Zdravý spánok, zdravé starnutie - to je slogan, ktorý vybrali odborníci pre tohtoročný Svetový deň spánku. Ten pripadá na severnej pologuli na piatok pred jarnou rovnodennosťou.

Svetový deň spánku je každoročné podujatie zamerané na akcentovanie dôležitosti spánku. Tento svetový deň organizuje Výbor Svetového dňa spánku, spadajúci pod Svetovú asociáciu spánkovej medicíny (WASM).

Cieľom odborníkov na spánkovú medicínu je znižovať dosahy zdravotných rizík na spoločnosť formou lepšej prevencie a kontroly. WASM sa týmto dňom usiluje zvyšovať povedomie o poruchách spánku a zlepšiť pochopenie a význam prevencie spánkových porúch. Tým sa v neposlednom rade usiluje o zníženie vplyvu problémov so spánkom na spoločnosť. Podľa odborníkov problémy so spánkom ohrozujú zdravie, prípadne kvalitu života 45 percentám populácie na svete.

Špecialisti tvrdia, že pre „väčšinu dospelých ľudí je 7-8 hodín nočného spánku tou najdôležitejšou vecou, ktorú môžu urobiť pre svoje budúce fyzické aj duševné zdravie“. Deti potrebujú ešte dlhší spánok.

Najnovšie výskumy potvrdili dôležitosť dostatku spánku pre zdravý mozog. V spánku mozog vyplavuje toxíny naakumulované počas stavu bdenia. Toxíny môžu starnúci mozog poškodiť.

Kvalitný spánok závisí od dĺžky, nepretržitosti a hĺbky. To znamená, že spánok by mal trvať dostatočne dlho, aby sa človek na ďalší deň cítil odpočinutý a plný energie. Úseky spánku by mali byť súvislé, bez prerušenia, a spánok by mal byť dostatočne hlboký, aby sa ním človek posilnil.

Jednotlivé poruchy spánku majú dosahy na jednotlivca aj spoločnosť a predstavujú veľký problém pre verejné zdravotníctvo.

Lekári upozorňujú, že spánok je pre každého človeka vzácny majetok, s ktorým treba primerane zaobchádzať a čo najlepšie využívať. Vyzdvihujú, že spánok nie je správne zanedbávať.

Svetový deň spánku sa prvýkrát konal 14. marca 2008.