USA takisto zakázali lietanie so strojmi Boeing 737 Max

Dôvodom sú bezpečnostné obavy, ktoré vyvolal nedeľný (10. 3.) pád lietadla Ethiopian Airlines.

Dočasne svoj vzdušný priestor pre Boeingy 737 Max v stredu uzavrela aj Kanada.

„Vydáme núdzový zákaz, ktorým uzemníme všetky lety lietadiel 737 max 8 a 737 max 9 a lietadiel spojených s touto sériou,“ povedal Trump v stredu vo Washingtone novinárom.

To predstavuje obrat v postoji USA, ktoré doteraz deklarovali, že považujú Boeingy 737 Max za bezpečné. Lety s týmito strojmi už zakázala napríklad Európska únia, Austrália, Čína, India, Indonézia, Malajzia, Omán alebo Singapur.

Trump uviedol, že hovoril so šéfom Boeingu Dennisom Muilenburgom, ministerkou dopravy Elaine Chaoovou aj šéfom Federálneho úradu pre letectvo (FAA) Danielom Elwellom. „Všetci s tým súhlasia. Všetky lietadlá, ktoré sa nachádzajú aktuálne vo vzduchu, poletia do svojho cieľa, a potom zostanú na zemi až do ďalšieho oznámenia,“ uviedol Trump.

Akcia Boeingu zareagovala prepadom. Podvečer sa so stratou okolo 2,5 % nachádzala na úrovni 365,88 USD. Od pádu lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines akcia klesla celkovo o 13 % a trhová hodnota koncernu sa znížila o vyše 30 miliárd USD (26,54 miliardy eur).

(1 EUR = 1,1303 USD)