Streľba v škole si vyžiadala osem mŕtvych

Najmenej osem ľudí vrátane dvoch útočníkov zahynulo pri streľbe, ku ktorej došlo v stredu v budove základnej školy v okrajovej štvrti brazílskeho mesta Sao Paulo. Informovala o tom BBC.

Podľa prvých informácií je medzi obeťami päť detí jeden zamestnanec školy a dvaja útočníci.

Predstaviteľ miestneho hasičského zboru potvrdil, že dejiskom streľby, ktorej okolnosti sa vyšetrujú, bola základná škola Raula Brasila vo štvrti Suzano.

Streľba sa ozvala okolo 09.30 h miestneho času (13.30 h SEČ), keď mali žiaci prestávku.

Miestna polícia informovala, že strieľali dvaja tínedžeri s maskami na tvárach, ktorí následne spáchali samovraždu.

Pred týmto incidentom zazneli výstrely aj na inej škole vzdialenej od školy Raula Brasila asi 500 metrov, uviedla televízia Globo s odvolaním sa na políciu. Bezprostredne nebolo jasné, či tieto dve udalosti spolu súvisia.

