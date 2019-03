Pellegrini: Odmietnutie financií z USA pre mňa nie je uzavreté

Odmietnutie financií z USA na opravu slovenských letísk pre premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) nie je uzavreté. Zatiaľ podľa neho ide o názor ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) a definitívny postoj Slovensko oznámi až po oficiálnom rokovaní.

„Ak to bude výhodné pre krajinu a nebude to mať žiaden vplyv na suverenitu našej krajiny a nebude to vyslovene súhlas, že si tu budú vojská cudzích krajín behať hore-dole bez kontroly, tak by sme boli viete čo, ak by sme tých 105 miliónov eur odmietli,“ vyhlásil premiér. Podľa neho je dôležité prijať rozhodnutia o zmluvách až vtedy, keď je na stole definitívny kontrakt. Apeloval tiež na triezve rozhodovanie bez zbytočných emócií.

Pellegrini si tiež nemyslí, že by sa rozhodnutia, aké spravilo Ministerstvo obrany SR, mal dozvedať z novín. Upozornil, že takéto vyhlásenia vnímajú aj v zahraničí a pre Slovensko je dôležité zachovať si medzinárodný kredit. „Aj včera som deklaroval v Štrasburgu, že vláda pod mojím vedením neuhne ani o milimeter z jasného proeurópskeho a proatlantického smerovania krajiny,“ pripomenul v tejto súvislosti.

Rezort obrany v pondelok (11.3) informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR. Rozhodnutie prekvapilo aj rezort diplomacie, ktorý v pondelok napísal, že s ním MO SR svoje rozhodnutie nekonzultovalo.