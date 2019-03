Kažimír sa vzdá svojich politických funkcií, z NBS chce modernú inštitúciu

Peter Kažimír (Smer-SD) sa plánuje vzdať v najbližších dňoch všetkých politických funkcií. Následne plánuje ísť za premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, aby s nimi hovoril o dátume jeho rezignácie na rezorte financií. Na novom poste guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) chce pokračovať v práci doterajšieho guvernéra Jozefa Makúcha, aby bola NBS naďalej vnímaná ako moderná inštitúcia a chce, aby reagovala na výzvy napríklad v oblasti fintechov.

„Vzdanie sa mandátu poslanca Národnej rady SR urobím v najbližších dňoch,“ avizoval Kažimír. V súvislosti s vývojom ekonomiky skonštatoval, že aktuálne je „zložité obdobie“. „Každá ďalšia prognóza potvrdzuje, že ekonomický rast spomaľuje. Stále ale nie je dôvod na paniku, sme v úplne inej situácii ako v roku 2008,“ zhodnotil Kažimír. Inštitúcie európskej menovej únie, ale aj národné inštitúcie Slovenska sú podľa neho pripravené na to, aby zvládli akékoľvek výkyvy. „Slovensko stále patrí k tým, ktorí majú prognózovaný najsilnejší ekonomický rast. Sme na historických číslach s trhom práce, dostali sme sa do bodu, kde sa to, čo sa volá ekonomický cyklus, zrejme otáča,“ myslí si Kažimír. Dôležité bude, ako sa vyvinie brexit či obchodné vojny. „Toto všetko je pred nami,“ dodal Kažimír.

Podľa dosluhujúceho ministra financií sú slovenské verejné financie v dobrej kondícii. Schválený rozpočet počíta s vyrovnaným hospodárením. Lepšie hospodárenie sa očakáva aj za minulý rok. „Naznačujem, že budú zrejme lepšie, ako sme očakávali a ako boli napísané v zákone o rozpočte. Zatiaľ je všetko naštartované tak, aby sme prvýkrát v histórii krajiny mohli dosiahnuť v roku 2019 výsledok hospodárenia nula z pohľadu deficitu,“ naznačil Kažimír.

Viaceré koaličné strany prichádzajú s vlastnými návrhmi zákonov. Koaličná SNS predstavila návrhy na zníženie niektorých daní, rovnako aj Most-Híd presadzuje zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. „Som permanentne v kontakte s predsedom SNS Andrejom Dankom. Nemáme žiadny osobný problém. Súhlasím s tým, že máme iný pohľad na riadenie krajiny. Myslím si, že veľmi dobre vníma, že zubami-nechtami sa bijem za schválený rozpočet,“ doplnil Kažimír s tým, že by sa nemalo výrazne zasahovať do príjmov štátu. „Čo sa týka ďalších rokov, rezort financií pripravuje podklady a rôzne parametrické návrhy. To už bude musieť postrážiť predseda vlády a môj nástupca,“ dodal Kažimír.

Doterajší guvernér NBS Jozef Makúch skonštatoval, že NBS je v dobrom stave. „Schválili sme založenie inovačného hubu spolu s MF SR, máme pripravené riešenia, ktoré ani naše komerčné banky nie sú schopné okamžite zaviesť. Všetko máme urobené na najvyššej úrovni. Personálne je tiež banka vo veľmi dobrej kondícii,“ zhodnotil Makúch s tým, že sa teší, že jej vedenie preberie Kažimír. „Podľa môjho názoru je to naozaj vhodný kandidát na guvernéra,“ dodal Makúch a potvrdil, že najbližšie tri roky bude pôsobiť na akademickej pôde.