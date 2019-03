Pentagón zavádza obmedzenia na službu transrodových osôb v armáde

Ako v noci na stredu informovala agentúra Reuters, tieto opatrenia nadobudnú platnosť 12. apríla. Na ich základe budú zo služby v armáde prepustené tie transrodové osoby, ktoré žiadajú o hormonálnu liečbu alebo zákrok na zmenu pohlavia.

Memorandum, podpísané Davidom Norquistom - momentálne druhým mužom v hierarchii Pentagónu -, však umožní vydávať výnimky v jednotlivých prípadoch.

Spomínaný krok ministerstva už medzičasom vyvolal kritiku zo strany demokratky Nancy Pelosiovej, dodal Reuters.

Osoby so zmeneným pohlavím mohli do služby v americkej armáde vstúpiť od roku 2016, keď im to povolil bývalý minister obrany Ash Carter z vlády Trumpovho predchodcu Baracka Obamu.

Najznámejšou takouto osobou bola Chelsea Manningová, ktorá ešte ako vojak Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks tajné armádne dokumenty.

Obamov nástupca, prezident Donald Trump, však v júli 2017 oznámil, že nedovolí, aby v americkej armáde pôsobili v akejkoľvek úlohe transsexuáli, teda ľudia, ktorí podstúpili zákrok na zmenu pohlavia. Toto rozhodnutie zdôvodnil vysokými lekárskymi nákladmi a možným „rozvratom v ozbrojených silách“.

Vlani v marci Pentagón tento plán zrevidoval tak, že službu v armáde zakázal nie všetkým transrodovým osobám, ale tým, ktoré podstúpili alebo vyžadujú chirurgický zákrok na zmenu pohlavia.

Trump sa s týmto plánom stotožnil.

Organizácie na ochranu ľudských práv však tento návrh napadli a súdy - vrátane odvolacích - ich žalobám vyhoveli.

V januári tohto roku však americký Najvyšší súd verdikty nižších súdov zrušil, a to zásluhou prevahy konzervatívnych sudcov, ktorí majú po zvolení sudcu Bretta Kavanaugha v deväťčlennom súdnom grémiu piatich zástupcov.

Podľa amerických zdrojov je v armáde USA v aktívnej službe 2500-7000 transrodových osôb. V zálohe je ďalších 1500-4000 takýchto ľudí.