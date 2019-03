Bežná infekcia v tehotenstve napomáha vzniku depresie a autizmu u dieťaťa

Snom každej tehotnej ženy je bezpečne porodiť zdravé dieťatko. Budúce mamičky počas 9 mesiacov tehotenstva ale často zanedbávajú starostlivosť o vlastné zdravie, a tak sa často stáva, že sa stretnú s infekciou. Niektoré sa jej dokonca nevyhnú aj napriek všetkej snahe.

Konkrétne hovoríme o infekcii močových ciest, ktorá je strašiakom tak u tehotných, ako aj iných žien. V žurnále JAMA Psychiatry sa objavila štúdia, ktorá poukazuje na spojenie tohto zápalu so zvýšeným rizikom depresie a autizmu u nenarodených detí.

Nejde pritom o prvú štúdiu, ktorá po výskume dospela k takýmto alarmujúcim poznatkom. V minulosti sa už podarilo preukázať prepojenie medzi infekciami v tehotenstve a vznikom schizofrénie u dieťaťa. Nebezpečný je napríklad aj herpes a cytomegalovírus, ktoré môžu u dieťaťa vyvolať viacero psychických ochorení.

Vplyv infekcie na mozog nenarodeného dieťaťa sa podľa vedcov vo všeobecnosti študuje len málo. Proti tomuto trendu sa rozhodli bojovať švédski výskumníci z Univerzity v Göteborgu, ktorí zaznamenávali zdravotné údaje o stotisícoch Švédov až do roku 2014. Najstarší účastníci štúdie dovŕšili v tomto roku 41 rokov.

Ľudia, ktorí sa narodili matkám so záznamom o nemocničnej hospitalizácii kvôli zápalu počas tehotenstva, mali o 79% vyššie riziko vzniku poruchy autistického spektra, a o 24% vyššie riziko vzniku depresie, a to bez ohľadu na to, kedy matka porodila, v akom veku rodila a aký viedla životný štýl (fajčenie, alkohol).

Zvýšené riziko autizmu a depresie sa preukázalo nezávisle od toho, či išlo o vážnu infekciu, ako je sepsa, chrípka, zápal pľúc lebo meningitída, alebo miernejšiu infekciu, ako je aj zápal močových ciest.

Na rozdiel od predošlých výskumov sa v tejto analýze nepodarilo preukázať akúkoľvek spojitosť so zvýšeným rizikom vzniku bipolárnej poruchy osobnosti alebo psychózy (napríklad aj schizofrénia).

Čo je príčinou?

Na túto otázku neodpovedá ani švédska štúdia. Vedci sa však odvážili predpokladať, že dôvod u ľudí bude rovnaký, aký sa dokázal pri pokusoch na myšiach. Infekcie a zápaly u tehotných myší ovplyvnili produkciu serotonínu v placente a rozvoj serotonergických neurónov v plode. Niektoré zápalové proteíny teda pravdepodobne dokážu zmeniť vývoj génov v mozgových bunkách plodu.

Ako sa môžu budúce mamičky brániť? Najlepším odporúčaním je podľa vedcov prijať všetky preventívne opatrenia pred infekciami, medzi ktoré jednoznačne patrí aj očkovanie.