Video: Žene sa splnila najhoršia nočná mora

Žene sa splnila najhoršia nočná mora, keď ju počas spánku napadol had. 75-ročná Kaew Sudsopha z Thajska bola v posteli, keď sa k nej cez potrubie doplazil do izby pytón. Incident zachytila bezpečnostná kamera, ktorú jej k posteli nainštaloval syn. Ako žene počas spánku padala noha z postele, hada pohyb postupne vyprovokoval k útoku.

Potom, ako ženu prebudilo pohryznutie, zasvietila na útočníka baterkou a utekala za svojim 44-ročným synom, ktorý spal vo vedľajšej izbe. Ako uviedla Kaew:

„Myslela som si, že mám nočnú moru. V nohe som cítila ostrú bolesť, ktorá ma zobudila. Neviem, prečo ma had napadol, ​​spala som, neohrozovala som ho. Teraz sa bojím znova spať v tej miestnosti.”

Do izby následne vbehol jej syn Nakorn, ktorý hada odohnal. Po príchode záchranárov hada našli skrúteného na sedadle WC v kúpeľni. Následne ho odtiahli do dvora, kde bol odchytený a bude vypustený do voľnej prírody.

Video: Ženu zo spánku prebudilo uštipnutie hadom