Depresia do 35 rokov: Títo ľudia majú dvojnásobné riziko samoty a depresie

Ľudia s poruchami osobnosti majú dvojnásobne vyššie riziko vzniku problémov s duševným zdravím do veku 35 rokov. Ukázal to výskum publikovaný v časopise The Lancet Psychiatry.

Ľudia s poruchami osobnosti sú s väčšou pravdepodobnosťou sociálne znevýhodnení, nežijú s partnerom, alebo sú rozvedení. Zároveň majú takmer dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť zažívať depresiu či úzkosť už do veku 35 rokov.

Medzi tri najčastejšie poruchy osobnosti patrí:

Obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti

Paranoidná porucha osobnosti

Antisociálna porucha osobnosti

Obsedantno-kompulzívna porucha patrí medzi najznámejšie poruchy, pri ktorej sú pacienti často perfekcionisti, ktorí zároveň prežívajú množstvo strachu a úzkosti. Potrebujú mať všetko pod kontrolou a majú veľké problémy sa uvoľniť.

Ľudia s paranoidnou poruchou osobnosti sú veľmi nedôverčiví voči ostatným. Sú veľmi citliví a vždy si všímajú veci, ktoré potvrdzujú ich najhoršie obavy: že každý je proti nim. Predpokladajú, že ostatní ľudia sú nepriateľskí, často ich nenávidia a je pre nich ťažké nadviazať emocionálne spojenie.

Osoby s antisociálnou poruchou osobnosti zvyčajne neberú ohľad na pocity alebo názory iných ľudí. Myslia si, že sú oslobodení od pravidiel a noriem spoločnosti a často sa táto diagnóza spája aj s psychopatiou.

Paul Moran, ktorý viedol austrálsku štúdiu so 1 520 ľuďmi, povedal: