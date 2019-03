Zomrel hudobník Mirek Hoffmann

Kiska: Vstup troch krajín V4 do NATO otvoril cestu do Aliancie i Slovensku

DNES - 14:01 Zahraničné

Vstup troch krajín (V4) do NATO otvoril cestu do Aliancie tiež pre Slovensko. Vo svojom prejave pri príležitosti osláv 20 rokov členstva Česka v NATO to v utorok v Prahe vyhlásil slovenský prezident Andrej Kiska.