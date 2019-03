Pellegrini: Kým budem premiérom, Slovensko neuhne zo svojho zahraničnopolitického kurzu

Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) zdôraznil v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP), že kým bude zastávať súčasnú funkciu, Slovensko sa neodkloní zo svojho proeurópskeho a proatlantického smerovania.

Pellegrini to povedal po tom, ako vystúpil v pléne EP so správou o Slovensku v EÚ a o víziách, ktorým Únia v súčasnosti čelí a kam by sa mala uberať. Stal sa v poradí 18. lídrom EÚ, ktorého europoslanci pozvali do pléna, aby predniesol takúto správu.

Po vystúpení pred europoslancami a členmi Európskej komisie mal krátku tlačovú besedu s predsedom EP Antoniom Tajanim. Na upozornenie TASR, že kým on ako premiér hovorí na pôde EP o potrebe európskej jednoty a spolupráce a jasnej proeurópskej orientácii Slovenska, na domácej politickej scéne niektorí poslanci vládnych strán alebo koaliční partneri príklon SR k EÚ a NATO spochybňujú, premiér uviedol, že si je tejto skutočnosti vedomý.

Upozornil, že zahraničná politika a orientácia zahraničnej politiky Slovenska v minulosti nikdy neboli predmetom akékoľvek politickej debaty či úvah. Spresnil, že dokonca ani medzi opozíciou a koalíciou k tomu nedochádzalo.

„Ale dnes musím, žiaľ, skonštatovať a vyjadriť poľutovanie, že sa nám začínajú názory v našom politickom spektre rozdeľovať. Evidujem aj osobné názory jednotlivcov, aj niektorých politických zoskupení, že by chceli vidieť inú zahraničnú politiku Slovenska,“ opísal situáciu. Zároveň dodal, že pokiaľ bude predsedom vlády, nedovolí, aby sa na súčasnej situácii niečo zmenilo.

„Vláda je zodpovedná za výkon zahraničnej politiky našej krajiny. Nedovolím, aby Slovensko akýmkoľvek spôsobom uhlo zo svojho jasného proeurópskeho a proatlantického kurzu,“ zdôraznil premiér pred novinármi.