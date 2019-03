Kiska: Odmietnutie finančnej pomoci z USA je absurdné

Odmietanie finančnej pomoci z USA na opravu vojenských letísk v situácii, keď sú na Slovensku rozbité cesty, nemocnice a školy, považuje prezident SR Andrej Kiska za absurdné. Uviedol to jeho hovorca Roman Krpelan v reakcii na rozhodnutie Ministerstva obrany (MO) SR nezúčastňovať sa ďalej na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci s USA.

„Pre mňa je nepochopiteľné, ak náš spojenec ponúka finančnú pomoc a my ju odmietame. Samozrejme, je na vyjednávacej schopnosti ministerstva obrany, za akých podmienok a čo všetko musí zmluva obsahovať,“ konštatoval Kiska s tým, že Slovensko má dlhodobo obrovský investičný dlh z pohľadu investícií do armády, či už je to technika, budovy, alebo letiská.

Kisku zároveň mrzí, že predstavitelia vlády a premiér v Európe a vo svete hovoria o dôležitosti slovenského členstva v EÚ a NATO, ale potom vyjadrujú názory, ako by členstvo v NATO obmedzovalo slovenskú suverenitu. Varoval tiež pred spochybňovaním hrozieb z nelegálneho či agresívneho konania Ruska. „Musíme si uvedomiť, že každé takéto spochybňovanie oslabuje a podkopáva bezpečnosť našich občanov. A narúša jednotu, ktorá je pre Alianciu a našu kolektívnu obranu absolútne kľúčová,“ myslí si prezident.

Rezort obrany v pondelok informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR. Rozhodnutie prekvapilo aj rezort diplomacie, ktorý v pondelok (11. 3.) napísal, že s ním MO SR svoje rozhodnutie nekonzultovalo.