Kiska: Vstup troch krajín V4 do NATO otvoril cestu do Aliancie i Slovensku

Vstup troch krajín Vyšehradskej štvorky (V4) do NATO otvoril cestu do Aliancie tiež pre Slovensko. Vo svojom prejave pri príležitosti osláv 20 rokov členstva Česka v NATO to v utorok v Prahe vyhlásil slovenský prezident Andrej Kiska. Informovala o tom spravodajská televízna stanica ČT24.

„Vstup vašich krajín otvoril cestu aj pre Slovensko a tento rok si pripomíname 15. výročie vstupu,“ povedal na úvod svojho prejavu Kiska a zdôraznil prínos Aliancie pre Slovensko i celú Európu. Podľa servera Novinky.cz upozornil, že by sa účasť v NATO nemala spochybňovať, pretože takéto spochybňovanie oslabuje dôveru občanov. „Považujem za veľmi dôležité opakovať, že vstúpiť do NATO bolo naše suverénne a dobrovoľné rozhodnutie. Že dnes žijeme v mieri, že sme úspešné a prosperujúce krajiny, je dôsledkom toho, že sme kedysi takéto rozhodnutie prijali,“ povedal Kiska. Praha si v utorok rôznymi akciami pripomína 20 rokov od českého, poľského a maďarského vstupu do Severoatlantickej aliancie. Český prezident Miloš Zeman vo svojom prejave na konferencii v Španielskej sále Pražského hradu kritizoval prebiehajúce rokovania s afganským fundamentalistickým hnutím Taliban a vyzval na boj proti terorizmu. Pripomenul, že iba dva a pol roka po vstupe Česka do Aliancie „sa zmenil svet“. Kľúčovým okamihom bol podľa Zemana 11. september 2001, teda teroristické útoky v Spojených štátoch. Kritizoval preto, že Západ dnes rokuje s Talibanom. „Kdesi v Katare prebiehajú rokovania s Talibanom v nádeji, že sa z tigra stane vegetarián a že už nebude vraždiť. V skutočnosti tiger zostane tigrom. Ak dovolíme Talibanu, aby opäť ovládol afganské územie, vytvorí z neho opäť teroristickú základňu slúžiacu na útoky na území euroamerickej civilizácie. Chcel by som pred tým varovať,“ povedal Zeman. „Som presvedčený a opakujem to po osemnástich rokoch znovu, že s teroristami sa nevyjednáva, s teroristami sa bojuje,“ dodal. O hrozbe terorizmu hovoril aj český premiér Andrej Babiš. „Prial by som si, aby Aliancia hrala v boji proti terorizmu ešte väčšiu úlohu ako dnes. Podľa môjho názoru je hrozba medzinárodného terorizmu minimálne rovnako vážna ako hrozba zo strany nedemokratických režimov, ktoré uviazli v logike studenej vojny. NATO by malo byť v potláčaní teroristických organizácií oveľa aktívnejšie,“ povedal. Do Prahy si prišli pripomenúť výročie vstupu do NATO aj prezidenti ďalších dvoch krajín, ktoré vstúpili do Aliancie súčasne s Českom - maďarský prezident János Áder a poľský prezident Andrzej Duda. Na slávnostnom podujatí v úvode vystúpila aj bývalá americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová. Zdieľať tento článok na Facebooku