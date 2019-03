Video: Hrôzostrašné zábery odhaľujú následky prudkej turbulencie

Let, ktorý smeroval do Bostonu (Massachusetts) náhle postihla masívna turbulencia. V lietadlách sa to síce deje bežne, no s takýmto načasovaním nikto nerátal. Turbulencia poznačila pasažierov aj letušky, ktoré sa pohybovali po lietadle – viacerí z nich sa udreli o strop lietadla, a ako vidno na videu, na strope skončila aj rozliata káva.

Turbulencia nastala asi hodinu pred pristátím, a našťastie sa nikto vážnejšie nezranil. Ako však poznamenali diváci v komentároch, ak sa chystáte letieť, nikdy nezaškodí, keď si pripnete bezpečnostný pás aj vtedy, keď to nie je nutné.

Turbulencia po sebe zanechala spúšť