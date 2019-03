Juncker: Briti dostali druhú šancu, mali by ju dobre využiť

Spojené kráľovstvo dostalo druhú šancu v súvislosti hlasovaním o dohode, ktorá umožňuje riadený odchod z Európskej únie. Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker to uviedol v noci na utorok v Štrasburgu po tom, ako sa dohodol s britskou premiérkou Theresou Mayovou na "právne záväzných zmenách" týkajúcich sa dohody o tzv. brexite.

Juncker po nočnom tlačovom vystúpení s Mayovou, ktorému predchádzali niekoľkohodinové rokovania na pôde Európskeho parlamentu (EP), zopakoval, že sa s ňou dohodol na spoločnom právne záväznom nástroji týkajúcom sa dohody o vystúpení z Únie.

„Tento nástroj poskytuje zmysluplné vysvetlenia a právne záruky týkajúce sa charakteru záložného plánu. Dopĺňa dohodu o vystúpení bez jej opätovného otvorenia,“ vysvetlil šéf exekutívy EÚ v správe pre médiá.

Juncker zároveň upozornil na skutočnosť, že v politike sa niekedy stáva, že „dostanete druhú šancu“. „To, na čom záleží, je to, čo s touto druhou šancou urobíte. Pretože nebude žiadna tretia šanca,“ odkázal poslancom dolnej komory britského parlamentu, ktorí budú v utorok opätovne hlasovať o dohode o brexite v podobe, v akej bola prijatá vlani na novembrovom mimoriadnom summite v Bruseli. Britskí zákonodarcovia v januári túto dohodu odmietli.

Predseda EK spresnil, že zo strany EÚ už bolo urobené maximum v tejto záležitosti a ak hlasovanie v britskom parlamente opätovne zlyhá, už nebudú „žiadne interpertácie interepretácií, žiadne ďalšie uistenia a znovuuistenia“.

„Ak sa (v utorok) nenájde podpora pre dohodu o odstúpení, znamená to, že nie je vôbec podpora pre brexit. Povedzme si krištáľovo jasne, aká je voľba: Buď je to táto dohoda, alebo sa brexit nemusí vôbec uskutočniť,“ skonštatoval Juncker.

Zároveň vyjadril nádej, že právne záruky, s ktorými Mayová odcestovala zo Štrasburgu do Londýna, budú postačujúce pre „zmysluplné hlasovanie“ britských poslancov. „Dotiahnime vystúpenie (Británie z EÚ) do dobrého konca. Dlžíme to histórii,“ uzavrel svoj odkaz šéf eurokomisie.

Mayová predstaví poslancom pred hlasovaním tri dokumenty. Prvý je spoločným právne záväzným nástrojom umožňujúcim Británii odstúpiť od tzv. írskej poistky, ktorej hlavným cieľom je udržanie režimu otvorenej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Druhým dokumentom je spoločné vyhlásenie, ktoré sa pridá k politickej deklarácii o budúcom vzťahu medzi EÚ a Britániou. Tretím dokumentom je „jednostranná deklarácia“, ktorá zdôrazní postoj Británie, že jej nič nemôže zabrániť v odstúpení od ustanovenia o írskej poistke, ak diskusie o budúcom vzťahu s EÚ stroskotajú.