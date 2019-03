Minulý týždeň vlaky zrazili päť ľudí

Vlak Eurocity zrazil a usmrtil muža neoprávnene sa pohybujúceho v koľajisku v úseku Bratislava hlavná stanica – Odbočka Močiar. V ďalších štyroch prípadoch išlo o zranenia bez smrteľných následkov.

Muža pod vplyvom návykovej látky zrazil vlak v železničnej stanici Kremnica. Osobný vlak idúci v úseku Podbrezová – Dubová zrazil muža, ktorý sa tiež neoprávnene pohyboval v priechodnom priereze koľaje. Na bratislavskej hlavnej stanici zrazený cestujúci z miesta ušiel do priestorov stanice, kde sa stratil v dave ľudí. V úseku Bytčica – Žilina vlak zrazil ženu, ktorá sa vyhýbala osobnému autu a vošla do jazdnej dráhy vlaku. Na ušiach mala slúchadlá a na výstražné zvukové znamenie rušňovodiča nereagovala. Zranenú odviezli do nemocnice v Žiline.

Počas uplynulého týždňa nedošlo ani k jednej zrážke auta s vlakom na železničných priecestiach v správe ŽSR.