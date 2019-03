Pellegrini: Nikto dnes o prítomnosti cudzích vojsk na Slovensku nerokuje

Vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) by nikdy neurobila kroky, ktoré by znamenali súhlas s prítomnosťou zahraničných vojsk na území Slovenskej republiky. Premiér to povedal novinárom v Paríži súvislosti so zrušením rokovaní o obrannej spolupráci s USA. Zdôraznil, že prítomnosť cudzích vojsk na Slovensku nikto neplánuje.

Pellegrini považuje za potrebné rešpektovať nálady a názory v spoločnosti, pretože Slovensko už má podobnú skúsenosť. Ultimátum, že „ak sa niečo také stane, tak okamžite opustíme vládnu koalíciu“ však považuje za zbytočné. „Nikto dnes o prítomnosti cudzích vojsk nerokuje a nerokoval,“ reagoval premiér. Na margo čerpania financií NATO povedal, že podobným spôsobom sa v minulosti využili aj na rekonštrukciu letiska Sliač.

Slovensko by malo podľa jeho názoru vyjednávať podmienky, ktoré nebudú na úkor suverenity krajiny a ktoré nebudú Slovensko zaväzovať k tolerancii cudzích vojsk na svojom území. „Ak by aj napriek tomu bola aliancia a USA ochotná tieto financie poskytnúť, prečo by sme ich nemali využiť, ak vďaka nim môžeme zrenovovať dve letiská, Sliač a Kuchyňa,“ doplnil.

Rezort obrany v pondelok informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl (OS) SR.

Šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) v nedeľu (10. 3.) v televízii TA3 povedal, že Slovenská národná strana odíde z vlády, ak bude finančná ponuka USA na rekonštrukciu vojenských letísk prijatá. Avizoval, že ak budú rokovania o ponuke pokračovať, budú národniari iniciovať uznesenie Národnej rady (NR) SR. Argumentoval tým, že Slovensko má dosť svojich peňazí a žiadne iné vojská okrem cvičení na území SR byť nemôžu.