Pellegrini: Otvára sa debata, aké pravidlá budú fungovať v digitálnom svete

Životy ľudí sa postupne presúvajú do digitálneho sveta, nie je však ešte jasné, akými pravidlami sa v ňom majú riadiť. Aj o tom sa podľa slovenského premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) diskutovalo na tzv. digitálnom summite Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži.

Fáza investícií do digitálnej infraštruktúry sa pomaly končí, a preto je potrebné hovoriť o tom, aký systém bude fungovať vo svete týchto technológií. „Pretože sa javí, že presúvame svoje životy do digitálneho sveta, ale nie som si úplne istý, že máme jasno, akými pravidlami sa máme v ňom riadiť. Prichádza obdobie umelej inteligencie, algoritmov, obrovského množstva dát,“ podotkol Pellegrini na pondelkovom brífingu po summite OECD Going Digital. Na summite vystúpil aj s príhovorom, keďže Slovensko tento rok predsedá ministerskej rade OECD.

Slovensko podľa premiéra v niektorých parametroch v oblasti digitalizácie predstihuje priemer krajín OECD. „To je napríklad počet tých, ktorí využívajú internet na nakupovanie, to znamená, pôsobia už online. Máme dokonca vyššiu participáciu žien v IT sektore, oproti priemeru krajín OECD dosť výrazne,“ priblížil.

V niektorých oblastiach Slovensko, naopak, zaostáva. „Na Slovensku malé a stredné podniky stále zaostávajú, respektíve nejako si možno neuvedomujú výhody, aké im môžu digitálne technológie priniesť,“ dodal predseda vlády.

Zároveň zdôraznil, že v pokrytí internetom dosahuje Slovensko relatívne priemer. „Budeme robiť všetko pre to, aby v najbližších rokoch výrazne stúpol počet domácností, ktoré budú pripojené priamo na optiku a vysokorýchlostný internet,“ skonštatoval.