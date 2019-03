ŽSR podpísali investície do Hlavnej stanice pred šampionátom za vyše 500.000 eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali investície do bratislavskej Hlavnej stanice pred májovými majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji na Slovensku za vyše 500.000 eur. Vyplýva to zo zmlúv medzi železnicami a firmami, ktoré majú najneskôr do konca apríla na stanici vyčistiť interiér i exteriér, vymeniť svietidlá, inštalovať orientačný systém, nové fasádne fólie, nový svetelný nápis, či zvýšiť počet predajných miest cestovných dokladov.

ŽSR uzavreli zmluvu s firmou Rail Group za 216.000 eur bez DPH na revitalizáciu vnútorných priestorov výpravnej budovy. Do konca apríla má podľa kontraktu vyčistiť obklad interiéru prístavby výpravnej budovy, hĺbkovo vyčistiť kamenné dlažby a schodiská i vymeniť svietidlá. Taktiež má namontovať nový orientačný systém či smerové vodorovné značenie pohybu osôb. Očistiť má aj polepy na zasklenej stene medzi galériou a čakárňou.

„Zhotovitelia sa zaväzujú, že práce budú vykonané, respektíve odovzdané do 30. apríla. Ukončené teda budú do začiatku majstrovstiev sveta v hokeji. Práce sa uskutočňujú prioritne v nočných hodinách z dôvodu zabezpečenia plynulosti prevádzky Hlavnej stanice,“ povedal pre TASR hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Ďalšia firma, LP Group, má za 132.500 eur bez DPH realizovať pre ŽSR opravu, údržbu a čistenie exteriéru prístavby výpravnej budovy Hlavnej stanice. Podľa uzatvorenej zmluvy ide o čistenie obkladov, výmenu svietidiel, osadenie nových fasádnych fólií, čistenie dverí a vyčistenie vonkajšieho vstavaného kvetináča a jeho zásyp okrasným štrkom.

ŽSR uzatvorili zmluvu aj s firmou Lavacom za 33.875 eur bez DPH k svetelnému nápisu na budove - Bratislava Hlavná stanica. Firma má do konca apríla demontovať súčasný nápis a nahradiť ho novým. Najprv však musí návrh nápisu odobriť ŽSR. Nový nápis má byť podsvietený a umiestnený na streche budovy.

ŽSR zároveň uzatvorili kontrakt s firmou Project 1 za 146.650 eur bez DPH k vytvoreniu ôsmich nových predajných miest v Hlavnej stanici. Stavba bude rozdelené do dvoch etáp. V prvej etape sa majú vytvoriť štyri predajné miesta na ľavej strane vestibulu (od komerčnej prevádzky) a v druhej etape zo strany od haly. Prvá etapa sa musí zrealizovať do 20. apríla. Každá etapa bude stáť 62.000 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie 15.400 eur, inžinierska činnosť 2600 eur, autorský dohľad 2500 eur a inžinierska činnosť ku kolaudácii 2150 eur. „Priebeh prác je zo strany ŽSR priebežne monitorovaný a kontrolovaný. Jedna z kontrol bola vykonaná aj v noci zo štvrtka (7. 3.) na piatok (8. 3.),“ podotkol Lukáč. ŽSR v januári pre TASR uviedli, že neupúšťajú od plánu v budúcnosti komplexne zrekonštruovať Hlavnú stanicu.

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája.