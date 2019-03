Rybári poukazujú na znečistenie riek PET fľašami,podporujú preto ich zálohovanie

Riečne biotopy na Slovensku sú neustále zaťažované rozpadávajúcim sa plastovým materiálom, čo má negatívny dosah na kvalitu vôd aj ryby, ktoré v nej žijú. Upozorňuje na to Slovenský rybársky zväz (SRZ), ktorý z tohto dôvodu podporuje zavedenie zálohovania PET fliaš. Informoval o tom hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

„Všetky kroky, ktoré smerujú k znižovaniu prítomnosti plastov v prírode, sú očakávané a vítané,“ vyhlásil prezident SRZ Emanuel Seemann. Podľa jeho slov plánované zavedenie zálohovania PET fliaš, prezentované na schôdzach základných organizácií SRZ, sa stretlo s veľkou podporou členskej základne.

Okrem Slovenského rybárskeho zväzu podporu zavedeniu zálohovania už vyjadril aj Slovenský vodohospodársky podnik. Ten v spolupráci s dobrovoľníkmi za rok 2017 vyzbieral z hladín vodných tokov približne 700 ton odpadu, pričom významnú časť odpadu tvorili PET fľaše.

Envirorezort začiatkom novembra 2018 oznámil, že začal s prípravou zálohovania. Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur. Rezort odhaduje, že suma za zálohovanie PET fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12 centov, pri plechovke by to malo byť desať centov. Zákon, ktorý zálohovanie zavádza, by mohol podľa súčasného návrhu platiť už na budúci rok, so samotným zálohovaním by sa malo začať v roku 2022.