Ako je na tom slovenský automobilový priemysel v skutočnosti? Prehľad dôležitých štatistík

Automobilový priemysel je pýchou ekonomiky. S počtom vyrobených automobilov na tisíc obyvateľov sme na čele celosvetového rebríčka, automobilový priemysel prispieva do hrubého domáceho produktu 13 percentami a priamo v ňom pracuje 130 000 ľudí. Podľa predbežných údajov sa v roku 2018 vyrobilo na Slovensku viac ako 1 080 000 automobilov. Výhľad na rok 2019 hovorí o tom, že podľa očakávaní by malo slovenské fabriky opustiť 1 150 000 novo vyrobených automobilov. Nitriansky Jaguar Land Rover zatiaľ nechcel prezradiť žiadne informácie o počte vyrobených vozidiel. Je to pochopiteľné. K 10. januáru vyrábali autá výrazne kratšie ako 100 dní. Fabrika sa zahrieva a plný výkon môžeme očakávať v priebehu tohto roka. Doterajšie vyjadrenia hovoria, že ročná kapacita bude 150 000 vyrobených vozidiel, pričom zatiaľ jediným potvrdeným modelom je Land Rover Discovery. Trnavská fabrika skupiny PSA má za sebou siedmy rekordný rok po sebe s medziročným rastom o 5 %, pričom dominantným modelom je Citroën C3. Ten sa na výrobe podieľa 68 %, Peugeot 208 má na svedomí zvyšok. A kde končia trnavské autá? Pokojne im môžeme hovoriť Európania. V Európskej únii končí až 90 % produkcie.

Žilinská Kia má za sebou obmenu modelového portfólia, čo sa prejavilo aj na skladbe vozidiel, ktoré opúšťali brány výrobného závodu. Z celkového počtu 333 000 vozidiel pripadlo na model Kia Sportage 66 percent, zvyšok patrí Ceedu. A nejaké slabé jedno percento si zaknihoval model Kia Venga. Aktuálna politická kampaň v prospech benzínu sa odrazila aj na záujme o pohonné jednotky. Až 63 percent vozidiel odišlo zo Žiliny s benzínovým motorom. Zaujala aj informácia, že okrem päťdverového modelu, kombíka a aktuálnej novinky Pro Ceed príde v dohľadnom čase aj ďalšia, už štvrtá karosárska verzia. Aká to bude, zatiaľ nikto zainteresovaný nič konkrétne nepovedal. Asi nasadíme žilinským vrabcom webové kamery a budeme intenzívne pozorovať, čo sa to na severe Slovenska deje. No a aby sme nezostali nič dlžní ani bratislavskej fabrike koncernu Volkswagen a vašej zvedavosti, tak uvádzame, že okrem modelovej obmeny veľkých SUV, ktoré sa v Bratislave vyrábajú, rozšíril portfólio aj úplne nový model Audi Q8. Aj ten sa, vzhľadom na svoju popularitu, pričinil o to, že z Devínskej Novej Vsi vypravili do sveta približne 400 000 automobilov. Na prvý pohľad by sa dalo povedať, že automobilový priemysel má na Slovensku ustlané na ružiach.

Nie je to však celkom pravda. O nedostatku kvalitnej pracovnej sily, ktorá by vyhovovala potrebám priemyslu, počúvame azda zo všetkých strán. K jej zlepšeniu by mal prispieť systém duálneho vzdelávania, ktorý lepšie, intenzívnejšie a cielene prepojí vzdelávanie v školách s praxou. Či už vo výrobných závodoch, alebo v servisoch. Možno čoskoro bude podobná mediálna kampaň, ako momentálne v spojení s tenisom. Len s tým rozdielom, že bude lákať rodičov, aby dali deti na štúdium spojené s automobilovým priemyslom. Ten už dávno nie je o špinavých rukách, ale skôr o šikovných mozgoch, ktoré vedia pracovať s elektronickými pomôckami, prípadne dokážu programovať roboty. Pri platoch, ktoré jasne prevyšujú slovenský priemer, potom neprekvapí informácia, že v nitrianskom Land Roveri pracuje tretina žien. Takže čo potrebuje slovenský automobilový priemysel? Okrem stabilného a priaznivého podnikateľského prostredia najmä vzdelaných a schopných ľudí, ktorí sa neboja vycestovať za prácou mimo svojho bydliska – mesta, okresu, regiónu či kraja. Stále je to totiž v rámci Slovenska, nie na druhý koniec sveta.