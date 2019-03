KIA prišla s veľkou inováciou, jej autá budeme ovládať aj cez mobil

Značka Kia na autosalóne v Ženeve predstavila tri automobily, ktoré upútali našu pozornosť: elektrický e-Soul, koncept Imagine by Kia a modernizovaný hybridný crossover NIRO.

Okrem toho juhokórejská autmobilka odprezentovala svoju telematickú technológiu UVO CONNECT, ktorá je dostupná práve v e-Soule a modeloch Niro Hybrid a Plug-in Hybrid. Jedná sa o technológiu „spárovaného auta“ a objaví sa aj v ďalších európskych modeloch značky.

UVO CONNECT je komplexný telematický systém, ktorý sa napríklad v novom Soule zobrazuje na 10,25-palcovej obrazovke prostredníctvom rozhrania Kia Live. Systém pracuje s neustále aktualizovanými dopravnými informáciami, je teda schopný vodiča naviesť na práve takú trasu, kde je doprava plynulejšia a poukázať na dostupnosť parkovacieho miesta. Používa vlastnú kartu SIM s pripojením na internet, odkiaľ sťahuje nielen dopravné informácie, ale aj predpoveď počasia, body záujmu a podrobnosti o možnom parkovaní na ulici alebo v parkovacích domoch vrátane cien.

V prípade, že sa systém nachádza v elektromobile, prostredie systému informuje vodiča o energii v akumulátoroch, predpokladanom elektrickom dojazde, dokonca aj o dostupnosti nabíjacích staníc a kompatibilite ich pripojenia.

Interiér KIA e-Soul s 10,25-palcovým displejom so systémom UVO CONNECT / Kia Live

Kľúčovou vlastnosťou systému je pripojiteľnosť, preto umožní konektivitu aj so smartfónmi. V praxi by takto dali automobily značky KIA ovládať cez mobil prostredníctvom funkcie vzdialeného prístupu v aplikácii UVO. Výrobca vo svojej tlačovej správe uvádza, že to môže zahŕňať schopnosť na diaľku aktivovať klimatizáciu, predhriať alebo schladiť vozidlo pred jazdou, zastaviť alebo znovu spustiť nabíjanie vozidla. Funkcie sa však budú odlišovať v závislosti od vozidla a krajiny. Okrem toho je aplikácia vybavená diagnostickými informáciami o vozidle vrátane zobrazenia jeho aktuálnej polohy.

Technológia bola vyvinutá pre európsky trh, preto spĺňa najnovšie nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov, môžeme teda očakávať, že sa čoskoro stane súčasťou aj ostatných modelov značky. Jej rozšíreniu už nestojí v ceste ani prísna európska legislatíva.