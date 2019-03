Kandidáti na prezidenta nie sú jednotní pri udeľovaní milosti politikom

Kým Čaputová by k žiadosti politika o milosť pristupovala nestranne a ako k akejkoľvek žiadosti občana, Harabin by postupoval na základe predloženého návrhu a poznatku o veci. Šefčovič hovorí nie milostiam pre bývalých politikov a Kotleba deklaruje, že túto právomoc by ako prezident nevyužíval vo vzťahu k žiadnemu politikovi. Kandidáti to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii na TV Markíza.

Čaputová tvrdí, že v prípade udeľovania milostí alebo pri zmierňovaní trestu odsúdených by ako prezidentka postupovala nezaujato. Deklaruje, že tak by sa zachovala aj vtedy, ak by o to požiadal odsúdený politik. „Pristupovala by som k tomu ako ku každej žiadosti občana,“ vyhlásila. Podľa Harabina by sa dobrý prezident nemal vopred vyjadrovať, čo urobí, ak nemá na stole konkrétny návrh a nemá poznatok o veci. „Nevidím reálne, aby som túto kompetenciu využíval vo vzťahu k akémukoľvek politikovi,“ povedal Kotleba. Šefčovič považuje otázku, či by ako prezident vymenoval poslanca Národnej rady SR, predsedu Smeru-SD a bývalého premiéra Roberta Fica za sudcu Ústavného súdu SR, za irelevantnú. „Fico jasne povedal, že kandidovať na post ústavného sudcu nebude,“ podotkol Šefčovič.

Harabin v relácii vyhlásil, že Šefčovič používa titul JUDr. podvodne. „Nech predloží žiadosť, na základe ktorej žiadal o uznanie doktorátu,“ vyzval ho s tým, že by Šefčovič mal okamžite odstúpiť z boja o post prezidenta SR a mala by sa tým zaoberať aj Generálna prokuratúra SR. Šefčovič obvinenie odmietol a reagoval s tým, že Harabin sa chce klamstvami dostať do prezidentského úradu. Poukázal pritom na svoje vysokoškolské diplomy, ktoré doniesol aj do relácie. Deklaroval, že má čistý štít.

Kandidáti sa venovali aj otázke zahraničnej orientácie. Čaputová tvrdí, že jej orientácia je proeurópska a proatlantická. Ak by však dostala ako prezidentka na stôl návrh na vyhlásenie referenda za vystúpenie Slovenska z EÚ, rešpektovala by ho, ak by spĺňal všetky podmienky. „Hoci by som sa s ním nestotožňovala, konala by som v súlade s ústavou,“ poznamenala. Ak sa stane prezidentom Kotleba, chce ako prvé stiahnuť slovenských vojakov z hraníc s Ruskom, pretože tam podľa neho nemajú čo robiť. „Potom by som osobne zvesil tie dve európske vlajky, okupačné handry, spred Prezidentského paláca,“ vyhlásil. Brusel podľa jeho slov na Slovensko tlačí liberalizmus, LGBTI či genderovú ideológiu. Eurofondy podľa neho nie sú rozdeľované spravodlivo a sú s nimi spojené korupcia a klientelizmus. Kotleba poukázal aj na Harabina, podľa neho nemôže hovoriť o boji za suverenitu Slovenska, a pritom v minulosti podporiť Lisabonskú zmluvu. „Ja som jediný národný a kresťanský kandidát,“ deklaruje Harabin s tým, že aj keď podporil Lisabonskú zmluvu, SR nezradil.

Bruselské elity podľa neho dostali migrantov aj na Slovensko. Čaputovú a Šefčoviča považuje za „ultraliberálov“, milovníkov migrácie, ktorí by akceptovali cudzie vojská v SR. „Ako prezident nedovolím, aby sa koncentrovali akékoľvek cudzie vojská v SR,“ povedal. Šefčovič argumentuje tým, že kým Harabin bojoval proti migrantom vo videách, on sedel za rokovacím stolom a bojoval proti povinným prerozdeľovacím kvótam, ktoré sú dnes už „mŕtve“. Čaputová tvrdí, že nie je za cudzie vojská na Slovensku a ani za „navozenie“ migrantov.

Šefčovič na záver relácie uviedol, že chce byť silný prezident pre silné Slovensko. Čaputová povedala, že jej ponuka oslovuje všetkých, pre ktorých sú súcit k blížnemu, ľudskosť, slušnosť a túžba po férovom Slovensku rovnako dôležité ako pre ňu. Kotleba vyhlásil, že ľudia si doteraz volili menšie zlo a rozhodovali sa podľa toho, kto mal viac bilbordov či koho viac pretlačili médiá. Vyzval preto, aby sa voliči teraz nenechali oklamať. Harabin povedal, že chce, aby Slovensko malo hrdého prezidenta, ktorý bude hájiť národné, kresťanské a demokratické hodnoty.