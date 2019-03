Danko: Pri voľbe sudcov dostanú poslanci voľnú ruku

„SNS si zodpovedne vyberie. Jednoducho poslanci dostanú voľnú ruku tak, ako ju dostali. Možno nastane prienik niektorých mien. Pokiaľ nebude nejaká koaličná dohoda, myslím si, že to znova pôjde tým systémom, že sa dá voľná ruka poslanom,“ vyhlásil Danko. Poznamenal, že sám presadzovať nikoho nebude, keďže sa vraj sklamal už v mnohých ľuďoch.

Keďže prvá voľba ústavných sudcov bola verejná, druhá by podľa neho mala byť tajná. Priznal ale, že nemá problém robiť progres v dohodách, aby sa dospelo k cieľu. „Mne neprekáža ani verejná voľba,“ doplnil Danko.

Za verejnú voľbu ústavných sudcov je aj predseda SaS Richard Sulík. Zdôraznil, že od voličov dostali hlasy nielen strany, ale aj poslanci, ktorí sú v parlamente. „A títo voliči majú nárok na to, aby vedeli, ako ich poslanci hlasujú a volia, ako hlasujú ich zástupcovia v národnej rade,“ skonštatoval Sulík. Doplnil, že liberáli si určite z kandidátov vyberú tých, o ktorých si myslia, že sú vhodní na tento post.

Rozdielne názory majú predsedovia strán na to, či je problémom, že nových sudcov sa nepodarilo zvoliť už pri prvej voľbe. Šéf národniarov to za veľký problém nepovažuje. Argumentuje tým, že dostatočný počet sudcov nebol už v minulosti. „Čo sa deje? Pokoj. Som to povedal na tlačovke – nebo nepadlo na Slovákov. Budú ďalšie voľby. Mám tu zoznam 30 mien, pôjdu ďalšie procesy, zvolia sa a ideme ďalej,“ povedal Danko.

S jeho tvrdeniami však šéf liberálov nesúhlasí. „Nezľahčoval by som to. Že nemáme ani plénom na Ústavnom súde, Ústavný súd je dnes de facto nefunkčný,“ oponoval Sulík. Poznamenal, že je základnou povinnosťou poslancov hlasovať a voliť. Výsledok prvej voľby ústavných sudcov označil za „zlyhanie poslancov Smeru-SD na celej čiare, a vrcholne nezodpovedné“. Na margo toho Danko uviedol, že nikomu neprináleží hodnotiť správanie a politickú reakciu inej strany. Poznamenal však, že Smer-SD je stále relevantnou stranou.