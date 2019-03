Blaha: Američania nám koalíciu na Slovensku rozbíjať nebudú

Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti a poslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha to naznačil v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že takáto záležitosť nesmie ohroziť vládnu koalíciu.

„Ak to SNS nechce, tak to nebude, predsa pre takú hlúposť nebudeme rozbíjať koalíciu. Američania nebudú rozbíjať na Slovensku koalíciu,“ zdôraznil Blaha v reakcii na slová predsedu SNS Andreja Danka, ktorý v nedeľu pohrozil odchodom národniarov z koalície, ak by sa mala uskutočniť americká investícia do letísk v Kuchyni a na Sliači. Ani Blaha nevidí problém v tom, aby sa peniaze našli v štátnom rozpočte.

Tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus takémuto postoju nerozumie a považuje ho za potvrdenie schizofrénie vo vládnej koalícii i v Smere-SD. „Na jednej strane 177 miliónov na ďalších päť rokov na opravu starých ruských Migov vám neprekáža, no 105 miliónov na potrebnú opravu letísk len preto, lebo pochádzajú od Američanov, je problémom,“ upozornil. Opýtal sa, načo SR potom kupovala americké F-16. „Súčasťou tej investície je aj logistická podpora a výcvik, a keď sa tu takéto niečo má reálne uplatniť prostredníctvom financií do obnovy letísk, tak zrazu je s tým problém,“ upozornil Klus.

Obaja sa, naopak, zhodli v tom, že informácie o tom, že investícia má maskovať rozmiestnenie amerických vojakov na území Slovenska, je hoax. „Niečo také by napokon podliehalo aj schváleniu v národnej rade,“ pripomenul Klus. Blaha chce zvolať parlamentný výbor pre európske záležitosti, aby na jeho rokovaní minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) potvrdil, že „žiadne základne ani americkí vojaci na území Slovenska“ za investíciou nie sú.